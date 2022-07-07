Убийство гражданского в Сумской области: на следующей неделе суд рассмотрит апелляцию на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Киевский апелляционный суд 13 июля рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты на приговор суда о пожизненном заключении для российского военного Вадима Шишимарина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
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"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на приговор Соломянского районного суда города Киева от 23 мая 2022 года, которым Шишимарин Вадим Евгеньевич признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством") Уголовного кодекса Украины, состоится в 14:00 13 июля 2022 года, зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик А.А. Кияшко, судьи М.А. Васильева, Л.И. Кепкал.
Дополнение
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина.
Ему инкриминируют убийство мирного жителя Сумской области. После оглашения обвинительного акта по делу Шишимарин признал себя виновным и не отказался давать показания.
Следствие установило, что 21-летний военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Это первый суд над российским военным за убийство мирного жителя в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.