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Убийство гражданского в Сумской области: на следующей неделе суд рассмотрит апелляцию на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Киевский апелляционный суд 13 июля рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты на приговор суда о пожизненном заключении для российского военного Вадима Шишимарина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Цитата

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на приговор Соломянского районного суда города Киева от 23 мая 2022 года, которым Шишимарин Вадим Евгеньевич признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством") Уголовного кодекса Украины, состоится в 14:00 13 июля 2022 года, зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик А.А. Кияшко, судьи М.А. Васильева, Л.И. Кепкал.

Дополнение

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина.

Ему инкриминируют убийство мирного жителя Сумской области. После оглашения обвинительного акта по делу Шишимарин признал себя виновным и не отказался давать показания.

Следствие установило, что 21-летний военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Это первый суд над российским военным за убийство мирного жителя в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.

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