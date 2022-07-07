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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Убивство цивільного на Сумщині: наступного тижня суд розгляне апеляцію на довічне ув’язнення окупанта Шишимаріна

Убивство цивільного на Сумщині: наступного тижня суд розгляне апеляцію на довічне ув’язнення окупанта Шишимаріна

Київ • УНН

 • 122176 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Київський апеляційний суд 13 липня розгляне апеляційну скаргу сторони захисту на вирок суду про довічне ув'язнення для російського військового Вадима Шишимаріна. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Цитата

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на вирок Солом’янського районного суду міста Києва від 23 травня 2022 року, яким Шишимаріна Вадима Євгенійовича визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 ("Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством") Кримінального кодексу України, відбудеться о 14:00 хв 13 липня 2022 року, зал судових засідань №201", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач О.А. Кияшко, судді М.А. Васильєва, Л.І. Кепкал.

Доповнення

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна.

Йому інкримінують вбивство мирного жителя Сумщини. Після оголошення обвинувального акту у справі Шишимарін визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

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