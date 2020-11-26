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В зоне ООС продолжат вещание ряд радиостанций - Нацсовет

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил срок действия разрешений на временное вещание в зоне проведения ООС пяти радиостанциям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"26 ноября Национальный совет принял ряд решений о продлении срока действия разрешений на временное вещание на территории с особым режимом вещания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях в течение еще одного года разрешено вещать радиостанциям "Армия FM - военное радио", "Перец FM" ("Стильное"), "радио М", "Тризуб ФМ/Trident FM" и "Общественное радио". Также на заседании регулятор внес изменения в приложение к решению о выдаче разрешения государственному телеканалу иновещания "UA".

Так, лицензиаты обратились в Национальный совет с намерением в последующем периоде продолжить вещание на той же территории.

Регулятор удовлетворил ходатайство вещателей и внес изменения в решения о выдаче разрешения на временное вещание в части его срока действия. Таким образом, в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей до 6 декабря 2021-го можно будет и дальше слушать эти радиостанции.

Напомним, комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий лишать СМИ лицензии за отрицание агрессии РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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