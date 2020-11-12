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Комітет ВР підтримав законопроект, що дозволяє позбавляти ЗМІ ліцензії за заперечення агресії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту рекомендував параменту ухвалити законопроект, який передбачає покарання для засобів масової інформації, які заперечують факт військової агресії Росії проти України. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Законопроект №4188 пропонує заборонити «трансляцію висловів, що містять заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, окупації Російською Федерацією частини території України і ведення Російською Федерацією гібридної війни проти України».

Якщо це правило порушив у прямому ефірі гість, то ЗМІ не несе за це відповідальності, але лише якщо працівники телерадіоорганізації вжили заходів, аби припинити це порушення. Якщо працівники медіа цього не зробили, Нацрада вживає заходів для покарання ЗМІ.

Мова йде про штраф після першого порушення та можливого скасування через суд ліцензії, у разі повторного порушення.
Водночас, народні депутати рекомендували повернути авторам на доопрацювання законопроект №3196 щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, що раніше був схвалений комітетом ВР з нацбезпеки, однак викликав невдоволення ЗМІ та експертів черз норми, що торкаються медіа.

Насамперед йдеться про можливість подання СБУ про скасування ліцензії мовника без судового розгляду; подання до Центральної виборчої комісії про зняття партії з процесу без судового розгляду; норму, що суперечить закону про доступ до публічної інформації, та передбачає, що за підписом голови СБУ можна приховати будь-яку інформацію без пояснень.

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