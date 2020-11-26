У зоні ООС продовжать мовлення низка радіостанцій - Нацрада

“26 листопада Національна рада ухвалила низку рішень про продовження строку дії дозволів на тимчасове мовлення на території з особливим режимом мовлення”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Донецькій і Луганській областях протягом ще одного року дозволено мовити радіостанціям “Армія FM — військове радіо”, “Перець FM” (“Стильное”), “радіо М”, “Тризуб ФМ/Trident FM” і “Громадське радіо”. Також на засіданні регулятор вніс зміни до додатка до рішення про видачу дозволу державному телеканалу іномовлення “UA”.

Так, ліцензіати звернулися до Національної ради із наміром в наступному періоді продовжити мовлення на тій самій території.

Регулятор задовольнив клопотання мовників і вніс зміни до рішень про видачу дозволу на тимчасове мовлення в частині його строку дії. Таким чином, у населених пунктах Луганської і Донецької областей до 6 грудня 2021 року можна і далі слухати ці радіостанції.

Нагадаємо, комітет ВР підтримав законопроект, що дозволяє позбавляти ЗМІ ліцензії за заперечення агресії РФ.