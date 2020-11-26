У зоні ООС продовжать мовлення низка радіостанцій - Нацрада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила строк дії дозволів на тимчасове мовлення у зоні проведення ООС п’ятьом радіостанціям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацради.
“26 листопада Національна рада ухвалила низку рішень про продовження строку дії дозволів на тимчасове мовлення на території з особливим режимом мовлення”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у Донецькій і Луганській областях протягом ще одного року дозволено мовити радіостанціям “Армія FM — військове радіо”, “Перець FM” (“Стильное”), “радіо М”, “Тризуб ФМ/Trident FM” і “Громадське радіо”. Також на засіданні регулятор вніс зміни до додатка до рішення про видачу дозволу державному телеканалу іномовлення “UA”.
Так, ліцензіати звернулися до Національної ради із наміром в наступному періоді продовжити мовлення на тій самій території.
Регулятор задовольнив клопотання мовників і вніс зміни до рішень про видачу дозволу на тимчасове мовлення в частині його строку дії. Таким чином, у населених пунктах Луганської і Донецької областей до 6 грудня 2021 року можна і далі слухати ці радіостанції.
Нагадаємо, комітет ВР підтримав законопроект, що дозволяє позбавляти ЗМІ ліцензії за заперечення агресії РФ.