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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8730 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21461 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100307 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110091 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130619 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106548 просмотра

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Актуальное
В Житомире во время пожара погиб 70-летний мужчина

В Житомире во время пожара погиб 70-летний мужчина

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 10 декабря. УНН. 70-летний мужчина погиб во время пожара в собственном гараже, сообщает пресс-служба ДСНС Житомирской области, передает УНН.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям сегодня в 19:50. По прибытию выяснилось, что гараж был уже полностью охвачен огнем, кроме того через захламленность и наличие большого количества легковоспламеняющихся веществ существовала угроза распространения огня на соседние здания.

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"В 20:19 пожар был локализован. В заброшенном гараже специалисты ДСНС обнаружили погибшего 70-летнего хозяина. В 21:30 пожар был ликвидирован. Огонь успел уничтожить крышу гаража на площади 40 кв.м и пристроенную вплотную деревянную хозяйственную постройку. Всего в чрезвычайной происшествия привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ", - говорится в сообщении

Также в ДСНС отметили, что предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Окончательная причина пока устанавливается специалистами.

Украинские Национальные Новости

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