В Житомире во время пожара погиб 70-летний мужчина

Сообщение о возгорании поступило к спасателям сегодня в 19:50. По прибытию выяснилось, что гараж был уже полностью охвачен огнем, кроме того через захламленность и наличие большого количества легковоспламеняющихся веществ существовала угроза распространения огня на соседние здания.

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"В 20:19 пожар был локализован. В заброшенном гараже специалисты ДСНС обнаружили погибшего 70-летнего хозяина. В 21:30 пожар был ликвидирован. Огонь успел уничтожить крышу гаража на площади 40 кв.м и пристроенную вплотную деревянную хозяйственную постройку. Всего в чрезвычайной происшествия привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ", - говорится в сообщении

Также в ДСНС отметили, что предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Окончательная причина пока устанавливается специалистами.