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У Житомирі під час пожежі загинув 70-річний чоловік

У Житомирі під час пожежі загинув 70-річний чоловік

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 10 грудня. УНН. 70-річний чоловік загинув під час пожежі у власному гаражі, повідомляє прес-служба ДСНС Житомирської області, передає УНН.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників вчора о 19:50. По прибуттю з'ясувалось, що гараж був вже повністю охоплений вогнем, окрім того через захаращеність та наявність великої кількості легкозаймистих речовин існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

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"О 20:19 пожежу локалізували. В захаращеному гаражі фахівці ДСНС виявили загиблого 70-річного господаря. О 21:30 пожежу ліквідували. Вогонь встиг знищити дах гаражу на площі 40 кв.м та прибудовану впритул дерев’яну господарську споруду. Загалом до надзвичайної події залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної техніки," - йдеться в повідомленні

Також в ДСНС зазначили, що попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Остаточна причина наразі встановлюється фахівцями.

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