В Житомире родители бросили на улице двухлетнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Житомире разыскивают родителей маленького мальчика, которого бросили на улице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 7 августа вечером мальчика в коляске патрульные заметили на улице Победы, около 21:20. Ребенок спал, а рядом никого из взрослых не было. Кроме того, на лице и голове малыша просматривались ушибы и гематомы.
Патрульные вызвали “скорую” для мальчика и, опрашивая местных жителей, выяснили, что он якобы проживает неподалеку вместе с матерью. Однако в доме свет не горел и на стук полицейских двери никто не открыл.
Сейчас мальчик находится в Житомирской областной детской больнице. Все обстоятельства происшествия, а также родителей малыша устанавливают инспекторы по ювенальной превенции Житомирского отдела полиции.
Так, по указанному адресу правоохранители 8 августа обнаружили еще двух детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, которые находились в доме под наблюдением бабушки. По словам женщины, их родители уехали несколько дней назад и когда вернутся она не знает.
Поэтому полицейские вместе с социальными службами забрали детей до выяснения всех обстоятельств, в том числе особ родителей, и решения вопроса о дальнейшем их пребывания в семье.
Напомним, в Сумской области мать бросила ребенка на вокзале.