В Сумской области мать бросила ребенка на вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В городе Глухов Сумской области правохранители ищут мать малолетнего ребенка, которого нашли на автовокзале. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, ночью 5 августа внимание патрульных полицейских привлек мальчик, который одиноко сидел на лавочке возле автовокзала.
По словам правохранителей, ребенок очень замерз. На вопрос, что он здесь делает, мальчик объяснил, что ждет маму, которая поехала в областной центр. И ждет уже более 7 часов. Ребенок пожаловался, что проголодался и у него болит живот. Его накормили и отправили в больницу.
По словам ребенка, он живет с матерью и сестрой, но дозвониться до них правохранители так и не смогли - телефоны не отвечали. Поэтому было принято решение оставить мальчика под наблюдением медиков.
Сейчас правохранители ищут мать ребенка. По словам полицейских, она уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение админнарушений.
Напомним, в Донецкой области мать бросила новорожденного сына на вокзале.