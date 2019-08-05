На Сумщині мати покинула дитину на вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У місті Глухів Сумської області правоохоронці рошукують матір малолітньої дитини, яку знайшли на автовокзалі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, вночі 5 серпня увагу патрульних поліцейських привернув хлопчик, який самотньо сидів на лавочці поблизу автовокзалу.
За словами правоохоронців, дитина дуже змерзла. На запитання, що він тут робить, хлопець пояснив, що чекає маму, яка поїхала до обласного центру. І чекає вже більше 7 годин. Малий поскаржився, що зголоднів і в нього болить живіт. Його нагодували і доправили до лікарні.
За словами дитини, він живе із матір’ю та сестрою, але додзвонитися до них правоохоронці так і не змогли – телефони не відповідали. Тож було прийняте рішення залишити хлопчика під наглядом медиків.
Наразі правоохоронці шукають матір дитини. За словами поліцейських, вона вже потрапляла в поле зору правоохоронців за вчинення адмінпорушень.
Нагадаємо, на Донеччині матір покинула новонародженого сина на вокзалі.