В Запорожской области разыскивают двух несовершеннолетних, которые ушли из лагеря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Запорожской области двое несовершеннолетних самовольно оставили лагерь отдыха. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Двое подростков 2004 и 2003 годов рождения самовольно покинули лагерь отдыха в селе Богатырь Акимовского района Запорожской области 8 августа. Место пребывания неизвестно.
Начато расследование по факту исчезновения несовершеннолетних. Проводятся оперативные мероприятия по установлению места пребывания подростков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир захватила новая опасная игра для детей
Напомним, за неделю в Украине исчезли более 300 детей.