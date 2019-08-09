У Запорізькій області розшукують двох неповнолітніх, які пішли з табору
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Запорізькій області двоє неповнолітніх самовільно залишили табір відпочинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє підлітків 2004 та 2003 років народження самовільно залишили табір відпочинку у селі Богатир Якимівського району Запорізької області 8 серпня. Місце перебування їх невідоме.
Розпочато розслідування за фактом зникнення неповнолітніх. Проводяться оперативні заходи зі встановлення місця перебування підлітків.
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Нагадаємо, за тиждень в Україні зникли понад 300 дітей.