В Еврокомиссии заявили о "неточности цифр" в оценке потерь Украины в войне "из внешних источников"

Цитата

"Спасибо всем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Использованная из внешних источников оценка должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и имела целью показать жестокость россии", - написала Спинант, добавив к сообщение видео обращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с ее заявлением о потерях.

—Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Дополнение

Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе озвучила заявление о потерях Украины.

Видеофрагмент выступления был опубликован на официальной странице главы ЕК в Twitter. Однако впоследствии этот фрагмент был удален, а на странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Спикер Президента Украины Сергей Никифоров, комментируя заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях Украины в войне, отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на одной из украинских радиостанций не подтвердил слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о 100 тысячах убитых и раненых украинских военных на войне с россией.