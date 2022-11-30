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У Єврокомісії заявили про "неточність цифр" в оцінці втрат України у війні "з зовнішніх джерел"

У Єврокомісії заявили про "неточність цифр" в оцінці втрат України у війні "з зовнішніх джерел"

Київ • УНН

 • 919450 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Речниця Європейської комісії Дана Спінант у Twitter заявила про "неточність цифр" в оприлюдненій оцінці втрат України у війні - вона пояснила, що "використана із зовнішніх джерел оцінка мала стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених", пише УНН.

Цитата

"Дякуємо всім, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана із зовнішніх джерел оцінка мала стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, й мала на меті показати жорстокість росії", - написала Спінант, додавши до повідомлення відео звернення фон дер Ляєн з її заявою про втрати.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.

The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v

— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Доповнення

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Брюсселі озвучила заяву про втрати України.

Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у Twitter. Однак, згодом цей фрагмент був видалений, а на сторінці завантажене нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.

Речник Президента України Сергій Никифоров, коментуючи заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про втрати України у війні, зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на одній із українських радіостанцій не підтвердив слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про 100 тисяч убитих та поранених українських військових на війні з росією.

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