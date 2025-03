В ЕК считают, что сейчас не время для изменений в вопросе санкций в отношении РФ - журналист

"Президент Европейской комиссии Юнкер о санкциях в отношении РФ: "это не время для изменений", - написал Р.Йозвяк.

European Commission president Juncker on #Russia sanctions: "this is not the time for change". #Ukraine

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 января 2017

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эро высказал мнение, что Германия и Франция согласны, что любые шаги по отмене санкций против России должны быть связаны с прогрессом в мирном процессе на востоке Украины.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко не исключил усиления санкций против России.