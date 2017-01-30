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У ЄК вважають, що наразі не час для змін у питанні санкцій щодо РФ - журналіст

Київ • УНН

 • 6079 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що наразі не час для змін у питанні санкцій щодо РФ. Про це у своєму Twitter написав репортер "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Президент Європейської комісії Юнкер про санкції щодо РФ: "це не час для змін", - написав Р.Йозвяк.

European Commission president Juncker on #Russia sanctions: "this is not the time for change". #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 січня 2017 р.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на зустрічі із своїм французьким колегою Жан-Марком Еро висловив думку, що Німеччина і Франція згодні, що будь-які кроки щодо скасування санкцій проти Росії мають бути пов'язані з прогресом в мирному процесі на сході України.

Крім того, Президент України Петро Порошенко не виключив посилення санкцій проти Росії.

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