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В Виннице задержали группу квартирных воров

Киев • УНН

 • 18777 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Виннице полицейские задержали двух мужчин, которые грабили квартиры, у них изъяли похищенные из квартиры ценности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

В Виннице задержали группу квартирных воров

"Во время проведения оперативных мероприятий по предупреждению и раскрытию краж неподалеку от места преступления полицейские задержали двух человек, совершивших кражу из квартиры винничанина. Ими оказались 31 и 46-летние ранее судимые за имущественные преступления жители Полтавской области", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что после совершения преступления преступники намеревались скрыться с места происшествия, воспользовавшись автомобилем одной из служб такси. Полицейские изъяли у них похищенные золотые изделия, бижутерию, ноутбук, денежные средства в иностранной и национальной валюте а также газовые баллончики, фонарик, отвертки и перчатки.

Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленники проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории области.

Напомним, в Киеве грабители напали на мужчину и ограбили его под обменным пунктом.

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