В Виннице задержали группу квартирных воров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Виннице полицейские задержали двух мужчин, которые грабили квартиры, у них изъяли похищенные из квартиры ценности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
"Во время проведения оперативных мероприятий по предупреждению и раскрытию краж неподалеку от места преступления полицейские задержали двух человек, совершивших кражу из квартиры винничанина. Ими оказались 31 и 46-летние ранее судимые за имущественные преступления жители Полтавской области", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что после совершения преступления преступники намеревались скрыться с места происшествия, воспользовавшись автомобилем одной из служб такси. Полицейские изъяли у них похищенные золотые изделия, бижутерию, ноутбук, денежные средства в иностранной и национальной валюте а также газовые баллончики, фонарик, отвертки и перчатки.
Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленники проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории области.
Напомним, в Киеве грабители напали на мужчину и ограбили его под обменным пунктом.