У Вінниці затримали групу квартирних злодіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Вінниці поліцейські затримали двох чоловіків, які грабували квартири, у них вилучили викрадені з помешкання цінності. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
"Під час проведення оперативних заходів із попередження та розкриття крадіжок неподалік від місця злочину поліцейські затримали двох осіб, які вчинили крадіжку з квартири вінничанина. Ними виявились 31 та 46-річні раніше судимі за майнові злочини жителі Полтавської області", - сказано у повідомленні.
Поліцейські з’ясували, що після вчинення злочину правопорушники мали намір зникнути з місця події, скориставшись автомобілем однієї з служб таксі. Поліцейські вилучили у них викрадені золоті вироби, біжутерію, ноутбук, грошові кошти в іноземній та національній валюті а також газові балончики, ліхтарик, викрутки та рукавички.
Зловмисники затримані в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Зловмисників перевіряють на вчинення аналогічних злочинів на території області.
Нагадаємо, у Києві грабіжники напали на чоловіка та пограбували його під обмінним пунктом.