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В Вене из-за утечки газа в доме произошел взрыв, погиб человек

В Вене из-за утечки газа в доме произошел взрыв, погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января УНН. В столице Австрии из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АРА.

По данным полиции, один человек погиб, по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них ребенок, трое в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в 7:30 по местному времени. Жители дома эвакуированы. На месте работают пожарные.

Как сообщал УНН, взрыв на фабрике прогремел в Стамбуле.

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