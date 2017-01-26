В Вене из-за утечки газа в доме произошел взрыв, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января УНН. В столице Австрии из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АРА.
По данным полиции, один человек погиб, по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них ребенок, трое в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в 7:30 по местному времени. Жители дома эвакуированы. На месте работают пожарные.
Как сообщал УНН, взрыв на фабрике прогремел в Стамбуле.