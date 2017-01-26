У Відні через витік газу у будинку стався вибух, загинула людина

За даними поліції, одна людина загинула, щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них немовля, троє у важкому стані.

Вибух відбувся о 7:30 за місцевим часом. Жителі будинку евакуйовані. На місці працюють пожежники.

Як повідомляв УНН, вибух на фабриці прогримів у Стамбулі.