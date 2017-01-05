В США задержали лиц, которые удерживали мужчину в заложниках и пытали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Чикаго минимум четверо афроамериканцев взяли в заложники белого человека, записав на видео издевательства и пытки над ним, передает УНН со ссылкой на Fox 32.
Отмечается, что в настоящее время полиция задержала подозреваемых, которые взяли в заложники мужчину. Также правоохранители ознакомились с видеозаписью происшествия.
По данным телеканала, человек, подвергшийся пыткам, находится в больнице.
Похитители транслировали пытки и издевательства над человеком через социальную сеть. Видеозапись случившегося опубликовано на YouTube.