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В США задержали лиц, которые удерживали мужчину в заложниках и пытали

В США задержали лиц, которые удерживали мужчину в заложниках и пытали

Киев • УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Чикаго минимум четверо афроамериканцев взяли в заложники белого человека, записав на видео издевательства и пытки над ним, передает УНН со ссылкой на Fox 32.

Отмечается, что в настоящее время полиция задержала подозреваемых, которые взяли в заложники мужчину. Также правоохранители ознакомились с видеозаписью происшествия.

По данным телеканала, человек, подвергшийся пыткам, находится в больнице.

Похитители транслировали пытки и издевательства над человеком через социальную сеть. Видеозапись случившегося опубликовано на YouTube.

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