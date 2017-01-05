У США затримали осіб, що утримували чоловіка в заручниках і піддавали тортурам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Чикаго щонайменше четверо афроамериканців взяли в заручники білого чоловіка, записавши на відео знущання і тортури над ним, передає УНН з посиланням на Fox 32.
Відзначається, що в даний час поліція затримала підозрюваних, які взяли в заручники чоловіка. Також правоохоронці ознайомилися з відеозаписом події.
За даними телеканалу, чоловік, якого піддали тортурам, знаходиться в лікарні.
Викрадачі транслювали тортури і знущання над чоловіком через соціальну мережу. Відеозапис того, що сталося опубліковано на YouTube.