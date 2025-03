В США произошел взрыв на химзаводе

По информации представителя пожарного департамента города, при взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека, людей доставили в больницы.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

Напомним, в США трех учеников арестовали по подозрению в подготовке взрыва в школе.

Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt

— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 4 травня 2019 р.