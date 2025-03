У США стався вибух на хімічному заводі

За інформацією представника пожежного департаменту міста, під час вибуху постраждали щонайменше чотири людини, людей доставили в лікарні.

Пожежні і керівництво заводу встановлюють точне число співробітників, які перебували на підприємстві в момент вибуху. На місці події також працюють поліція і медики.

Повідомляється, що вибух завдав заводу істотної шкоди. Причини інциденту поки не встановлені.

Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt

— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 4 травня 2019 р.