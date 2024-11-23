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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реформа МСЭК и повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда проходить

Реформа МСЭК и повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда проходить

Киев  •  УНН

 • 903 просмотра

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Министерство здравоохранения предоставило подробные разъяснения относительно повторных осмотров для людей с инвалидностью. Объяснены сроки действия справок, особенности прохождения осмотров и исключения для различных категорий граждан.

В Министерстве здравоохранения дали разъяснения о повторных осмотрах для людей с инвалидностью в связи с ликвидацией МСЭК. В ведомстве дали ответы на самые распространенные вопросы, а также сообщили - кому и когда приходить, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Действительны ли статус инвалидности и справка МСЭК до даты следующего оценивания?

Так, статус инвалидности действует по текущим документам, выданным МСЭК. Вместе с ними сохраняют силу и все права, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки.

Если у вас бессрочный статус (то есть инвалидность установлена пожизненно).

В таком случае оценивание проходить не нужно. Сохраняют силу все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки. Повторное оценивание возможно исключительно по вашему желанию или по решению суда.

Если срок повторного осмотра приходится на январь-июнь 2025 года:

Срок повторного осмотра продлен на 6 месяцев от начала внедрения оценки по повседневному функционированию, как и соответствующие права, выплаты и гарантии. Например, если повторный осмотр был определен на 10.03.2025, то срок для прохождения продлен до 30.06.2025. Чтобы пройти повторный осмотр, необходимо будет обратиться к профильному лечащему врачу, который сформирует направление на оценку. Его будут проводить экспертные команды уже по новым правилам.

Если по уважительным причинам не смогли ранее пройти повторный осмотр в течение 2022-2024 года, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве:

Повторный осмотр и оценивание нужно будет пройти:

Мужчинам 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности - до 1 ноября 2025 года;

Всем остальным пациентам - до 1 апреля 2026 года.

Исключения - невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных территориях,

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-то из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание),

действующие военнослужащие, работники полиции и СБУ - для них статус инвалидности остается действующим на период прохождения военной службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения с военной службы.

Если ваши документы уже в МСЭК и назначена дата заседания в 2025 году.

В таком случае дело будет передано в определенное учреждение здравоохранения, где будут работать экспертные команды. Рассмотрение дела состоится в день, который был назначен к этому МСЭК. При этом обязательно сообщат новый адрес, где состоится оценивание.

Будут ли действительны документы, в которых определена потребность в постоянном уходе для лиц с 1 или 2 группой инвалидности?

Если была установлена временная инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) с повторным осмотром в 2025 году, то выданные документы МСЭК действуют до прохождения оценки. Соответственно эти же документы могут быть использованы для обновления документов об отсрочке в ТЦК и договоров о получении возмещения за предоставленные услуги по уходу.

Рада одобрила законопроект о ликвидации МСЭК: что изменится для украинцев?20 нояб. 2024, 11:02 • 14049 просмотров

Напомним 

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, которое регулирует ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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