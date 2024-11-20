Рада одобрила законопроект о ликвидации МСЭК: что изменится для украинцев?
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Их функции перейдут в новые экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных медучреждениях.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Рада поддержала в первом чтении законопроект #12178 о ликвидации медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). За - 260
Нардеп указал, что функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.
Напомним
Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, регулирующее ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий в экспертные команды оценки функциональности
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 окт. 2024, 07:15 • 160746 просмотров