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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада одобрила законопроект о ликвидации МСЭК: что изменится для украинцев?

Рада одобрила законопроект о ликвидации МСЭК: что изменится для украинцев?

Киев  •  УНН

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Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Их функции перейдут в новые экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных медучреждениях.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада поддержала в первом чтении законопроект #12178 о ликвидации медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). За - 260

- написал Железняк. 

 Нардеп указал, что функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения. 

Напомним 

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, регулирующее ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий в экспертные команды оценки функциональности 

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 окт. 2024, 07:15 • 160746 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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