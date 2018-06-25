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В США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городской власти

В США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городской власти

Киев  •  УНН

 • 14916 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Случаи хакерских атак на компьютерные системы городских администраций и различных организаций, работающих в государственном секторе, участились в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, в большинстве случаев злоумышленники заражают вирусами муниципальные компьютеры, блокируют их и требуют перевода денежных средств для восстановления доступа. Обычно хакеры просят расплатиться с ними в криптовалюте, в частности, в биткоинах, отмечает издание. Чаще всего речь идет о компьютерных системах в небольших городах, так как те защищены менее надежно.

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Как пишет газета, количество кибератак на организации госсектора растет в США значительно быстрее, чем попытки взломов систем частных компаний. В первую очередь это связано с тем, что последние обычно делают большие усилия с целью защиты своих электронных данных.

Как заявляют эксперты в области кибербезопасности, хакеры не сосредоточивают свои усилия на системах каких-то конкретных городов, а постоянно ищут уязвимости в компьютерах предприятий госсектора.

Атаки на такие муниципальные системы приводят к значительным финансовым затратам со стороны власти на местах. Даже если они решают не платить хакерам-вымогателям, им все равно приходится тратиться на консультации экспертов, обновление систем безопасности и страховку на случай повторения подобных взломов, отмечается в материале.

По словам экспертов, по большинству таких атак стоять не хакеры, поддерживаемые каким-либо государством, а обычные киберпреступники, которые хотят заработать криминальным путем. ФБР советует власти на местах не платить выкуп, а обращаться в соответствующие федеральные органы, так как в некоторых случаях хакеры не восстанавливают доступ к заблокированным данным даже после получения денежных средств.

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Напомним, работники Карпатского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры № 1, выявили факты несанкционированного вмешательства в работу учетных записей социальных сетей и распространение вредоносных программ.

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