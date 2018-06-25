У США почастішали випадки хакерських атак на комп'ютерні системи міської влади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Випадки хакерських атак на комп’ютерні системи міських адміністрацій та різних організацій, що працюють у державному секторі, почастішали у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними газети, у більшості випадків зловмисники заражають вірусами муніципальні комп’ютери, блокують їх і вимагають переказу грошових коштів для відновлення доступу. Зазвичай хакери просять розплатитися з ними у криптовалюті, зокрема, в біткоїнах, відзначає видання. Найчастіше мова йде про комп’ютерні системи у невеликих містах, так як ті захищені менш надійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери з Китаю зламали мережу підрядника ВМС США і отримали секретні дані
Як пише газета, кількість кібератак на організації держсектора зростає в США значно швидше, ніж спроби зломів систем приватних компаній. У першу чергу це пов’язано з тим, що останні зазвичай роблять великі зусилля з метою захисту своїх електронних даних.
Як заявляють експерти в області кібербезпеки, хакери не зосереджують свої зусилля на системах якихось конкретних міст, а постійно шукають уразливості в комп’ютерах підприємств держсектора.
Атаки на такі муніципальні системи призводять до значних фінансових витрат із боку влади на місцях. Навіть якщо вони вирішують не платити хакерам-здирникам, їм все одно доводиться витрачатися на консультації експертів, оновлення систем безпеки та страховку на випадок повторення подібних зломів, відзначається в матеріалі.
За словами експертів, за більшістю таких атак стоять не хакери, підтримувані якою-небудь державою, а звичайні кіберзлочинці, які хочуть заробити кримінальним шляхом. ФБР радить владі на місцях не платити викуп, а звертатися до відповідних федеральні органи, так як в деяких випадках хакери не відновлюють доступ до заблокованих даними навіть після отримання грошових коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава спецслужби ФРН звинуватив РФ у кібератаках на німецькі енергокомпанії
Нагадаємо, працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1, виявили факти несанкціонованого втручання в роботу облікових записів соціальних мереж та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.