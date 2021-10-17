В США миллионера Дарста подключили к ИВЛ. Три дня назад его приговорили к пожизненному сроку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2000 году близкой знакомой Сюзан Берман, заразился коронавируса и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает в субботу газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Дика де Герина, передает УНН.
Судебный приговор накануне
14 октября суд вынес вердикт по делу магната. По словам де Герина, во время оглашения приговора его подзащитный был “в очень плохом состоянии”.
“Он с трудом дышал и с трудом общался. Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел”, — сказал адвокат. Дарст во время процесса был помещен в один из госпиталей под наблюдением правоохранителей, однако неясно, останется ли он еще в данном медицинском учреждении, а также когда и где он заразился коронавирусом.
Дополнение
В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, при вынесении приговора 78-летний магнат, владеющий рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пытался ходатайствовать о смягчении наказания.
Случайно признался в убийстве во время съемок фильма
В 2015 году во время съемок документального сериала под названием “Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. “Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех”, — сказал он, когда ушел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.
Финальная сцена из фильма, где Дарст признается в убийстве:
В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет “никакого представления” о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой женой.