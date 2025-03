В США миллионера Дарста подключили к ИВЛ. Три дня назад его приговорили к пожизненному сроку

Судебный приговор накануне

14 октября суд вынес вердикт по делу магната. По словам де Герина, во время оглашения приговора его подзащитный был “в очень плохом состоянии”.

“Он с трудом дышал и с трудом общался. Он выглядел хуже, чем я его когда-либо видел”, — сказал адвокат. Дарст во время процесса был помещен в один из госпиталей под наблюдением правоохранителей, однако неясно, останется ли он еще в данном медицинском учреждении, а также когда и где он заразился коронавирусом.

Дополнение

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, при вынесении приговора 78-летний магнат, владеющий рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пытался ходатайствовать о смягчении наказания.

Случайно признался в убийстве во время съемок фильма

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием “Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. “Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех”, — сказал он, когда ушел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

Финальная сцена из фильма, где Дарст признается в убийстве:

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет “никакого представления” о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой женой.