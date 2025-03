У США мільйонера Дарста підключили до ШВЛ. Три дні тому його засудили до довічного терміну

Судовий вирок напередодні

14 жовтня суд виніс вердикт у справі магната. За словами де Геріна, під час оголошення вироку його підзахисний був “в дуже поганому стані”.

“Він насилу дихав і насилу спілкувався. Він виглядав гірше, ніж я його коли-небудь бачив”, — сказав адвокат. Дарст під час процесу був поміщений в один з госпіталів під наглядом правоохоронців, однак неясно, чи залишиться він ще в даному медичному закладі, а також коли і де він заразився коронавірусом.

Доповнення

У вересні присяжні після трьох днів обговорення визнали мільйонера винним у вбивстві третього ступеня. Як повідомляє видання, під час винесення вироку 78-річний магнат, який володіє рядом офісних будівель в центрі Нью-Йорка, не сказав ні слова, а його захист не намагався клопотати про пом’якшення покарання.

Випадково зізнався у вбивстві під час зйомок фільму

У 2015 році під час зйомок документального серіалу під назвою “Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) він ненароком зізнався в скоєнні кількох вбивств. “Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх”, — сказав він, коли відійшов у ванну кімнату, не знявши з себе мікрофон.

Фінальна сцена з фільму, де Дарст зізнається у вбивсті:

У березні того ж року Дарст був заарештований в Новому Орлеані (штат Луїзіана). Бізнесмен також підозрюється в причетності до загадкового зникнення своєї першої дружини Кетлін Дарст в 1982 році. Сам він довгі роки заявляв, що не має “жодного уявлення” про те, хто вбив Берман, і не знає, що сталося з його першою дружиною.