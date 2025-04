В США родители выбрали необычный подарок для учителя их ребенка

Диджей Соммерс с Дейтона, штат Огайо, рассказал, что его родители обычно дарят учителям его младшего брата что-то вроде свечи или цветы, чтобы поблагодарить их за работу.

Однако в этом году родители решили, что один конкретный учитель требует более существенного подарка.

Родители подарили учителю бутылки вина, но этикетки на них заменили на фотографию ученика.

"Наш ребенок может быть причиной того, что вы пьете, так наслаждайтесь этой бутылкой от нас", - гласит надпись под фото.

My parents always get our elementary school teachers a present around Christmas. Typically something small like a candle or flower to say thank you. This year they got them bottles of wine & replaced the labels with their own with my brother on them ... Happy holidays pic.twitter.com/hErPgrjX44

- DJ Sommers (@Sommers_DJ) 18 декабря 2017 г.