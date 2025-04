У США батьки обрали незвичний подарунок для вчителя їх дитини

ДіДжей Соммерс з Дейтона, штат Огайо, розповів, що його батьки зазвичай дарують вчителям його молодшого брата щось на кшталт свічки або квіти, щоб подякувати їм за роботу.

Однак цього року батьки вирішили, що один конкретний вчитель потребує суттєвішого подарунка.

Батьки подарували вчителю пляшки вина, але етикетки на них замінили на фотографію учня.

“Наша дитина може бути причиною того, що ви п’єте, тому насолоджуйтесь цією пляшкою від нас”, — говорить напис під фото.

My parents always get our elementary school teachers a present around Christmas. Typically something small like a candle or flower to say thank you. This year they got them bottles of wine & replaced the labels with their own with my brother on them... Happy holidays pic.twitter.com/hErPgrjX44

— DJ Sommers (@Sommers_DJ) 18 декабря 2017 г.