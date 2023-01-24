В сочи пригласили шамана, чтобы вызвал снегопад: росСМИ показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за аномального потепления российские курорты пригласили шамана из Сибири, чтобы тот вызвал снегопад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В горах сочи в последние дни аномально тепло, поэтому курорты приглашают "людей со способностями", чтобы те изменили погоду.
Недавно в горы приехал шаман из Сибири. Он вызвал снег с помощью горных духов Кавказа.
Однако, к сожалению, прогноз погоды старания шамана не оценил – ближайшие четыре дня снега в горах не будет, а температура ожидается плюсовая.
Напомним
23 января Италия пострадала от непогоды, вызвавшей сильный снегопад даже в самых южных регионах Апулии и Базиликаты.