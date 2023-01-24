В сочи пригласили шамана, чтобы вызвал снегопад: росСМИ показали видео

Детали

В горах сочи в последние дни аномально тепло, поэтому курорты приглашают "людей со способностями", чтобы те изменили погоду.

Недавно в горы приехал шаман из Сибири. Он вызвал снег с помощью горных духов Кавказа.

Однако, к сожалению, прогноз погоды старания шамана не оценил – ближайшие четыре дня снега в горах не будет, а температура ожидается плюсовая.

Напомним

23 января Италия пострадала от непогоды, вызвавшей сильный снегопад даже в самых южных регионах Апулии и Базиликаты.