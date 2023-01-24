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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 11271 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У сочі запросили шамана, щоб викликав снігопад: росЗМІ показали відео

Київ • УНН

 • 1210465 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Через аномальне потепління російські курорти запросили шамана з сибіру, аби той викликав снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

У сочі запросили шамана, щоб викликав снігопад: росЗМІ показали відео

Деталі

У горах сочі останніми днями аномально тепло, тому курорти запрошують "людей зі здібностями", щоб ті змінили погоду.

Нещодавно до гір приїхав шаман з Сибіру. Він викликав сніг за допомогою гірських духів Кавказу. 

Однак, на жаль, прогноз погоди старання шамана не оцінив – найближчі чотири дні снігу в горах не буде, а температура очікується плюсова.

Нагадаємо

23 січня Італія постраждала від негоди, що викликала сильний снігопад навіть у найпівденніших регіонах Апулії та Базилікаті.

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