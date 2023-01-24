У сочі запросили шамана, щоб викликав снігопад: росЗМІ показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Через аномальне потепління російські курорти запросили шамана з сибіру, аби той викликав снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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У горах сочі останніми днями аномально тепло, тому курорти запрошують "людей зі здібностями", щоб ті змінили погоду.
Нещодавно до гір приїхав шаман з Сибіру. Він викликав сніг за допомогою гірських духів Кавказу.
Однак, на жаль, прогноз погоди старання шамана не оцінив – найближчі чотири дні снігу в горах не буде, а температура очікується плюсова.
Нагадаємо
23 січня Італія постраждала від негоди, що викликала сильний снігопад навіть у найпівденніших регіонах Апулії та Базилікаті.