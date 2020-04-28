У семи работников Закарпатской ОГА подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. У семи работников Закарпатской облгосадминистрации подтвержден диагноз COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"С начала пандемии коронавируса у семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел. Пятеро работников заболели на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что контактные лица установлены. Дезинфекцию помещений проведено.
"Председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении Закарпатской ОГА", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.