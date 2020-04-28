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У сімох працівників Закарпатської ОДА підтвердили COVID-19

У сімох працівників Закарпатської ОДА підтвердили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У сімох працівників Закарпатської облдержадміністрації підтверджено діагноз COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"З початку пандемії коронавірусу у сімох працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз COVID-19 методом ПЛР. Одна людина одужала. П’ятеро працівників захворіли на минулому тижні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що контактних осіб встановлено. Дезінфекцію приміщень проведено.

"Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим підписано розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні Закарпатської ОДА", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401.

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