В России за сутки заболело на COVID-19 ещё 11 231 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В России за последние сутки зафиксировано 11 231 подтвержденный случай заболевания на COVID-19, всего в стране зафиксировано 177 160 тысяч случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на профильный канал в Telegram.
“За последние сутки в России выявлен 11 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5471 (48,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2476 человек”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек.
Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1625 человек.
Напомним, в Украине на 9:00 7 мая зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки — 507, что больше, чем сутками ранее.