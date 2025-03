В результате взрыва в Лестере погибли 4 человека

В полиции сообщили, что еще четыре человека остаются в больнице, одна с серьезными травмами.

Полиция считает, что под завалами еще могут быть люди и усилия по спасению продолжаются. Также сообщили, что взрыв не считают связанным с терроризмом.

Магазин, где произошел взрыв был польским супермаркетом.

Мэтт Кейн, менеджер группы в Лестерширской пожарно-спасательной службе, сказал, что экипажи работали всю ночь, пытаясь найти выживших и погибших.

Он добавил: “Причина взрыва и пожара еще не определена, и мы будем тесно сотрудничать с коллегами из полиции, поскольку наши расследования обстоятельств продолжаются”.

Напомним, взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушен двухэтажный дом, на первом этаже которого находился магазин.

Four dead as explosion obliterates Leicester convenience store and the home above https://t.co/LxIXsDf7jm pic.twitter.com/S82k8Q6Rkt

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26 лютого 2018 р.