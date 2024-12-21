На границе Одесской области зафиксировали опасных хищников
Киев • УНН
На территории Белгород-Днестровского пограничного отряда зафиксировали активность диких животных. Среди них замечено лисиц и диких кабанов, из-за чего граждан просят воздержаться от прогулок в этой зоне.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе. Среди обитателей природы также заметили опасных хищников. Граждан призывают воздержаться от прогулок в этих зонах. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
В лесах пограничного района ответственности Белгород-Днестровского отряда техника фиксирует местных жителей: косуль, оленей, фазанов и хищников - рыжих лисиц и диких кабанов.
Красота природы поражает, но встреча с хищниками может закончиться не так романтично. Поэтому лучше воздержитесь от прогулок в приграничье, чтобы не попасть в ловушку дикой природы!
Напомним
В августе видеокамера пограничников сняла медведя в горах. Госпогранслужба предупредила об опасности самостоятельных прогулок в горах для туристов и потенциальных нарушителей границы из-за присутствия диких животных.