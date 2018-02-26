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У результаті вибуху в Лестері загинули 4 людини

У результаті вибуху в Лестері загинули 4 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція Лестершира оголосила, що у результаті “великого інциденту” (вибуху - ред.) в магазині загинули чотири людини, передає УНН з посиланням на ВВС.

У поліції повідомили, що ще чотири людини залишаються в лікарні, одна з серйозними травмами.

Поліція вважає, що під завалами ще можуть бути люди і зусилля з порятунку тривають. Також повідомили, що вибух не вважають пов'язаним з тероризмом.

Магазин, де стався вибух, був польським супермаркетом.

Метью Кейн, начальник групи в Лестерширській пожежно-рятувальній службі, сказав, що екіпажі працювали всю ніч, намагаючись знайти живих і загиблих.

Він додав: "Причина вибуху та пожежі ще не визначена, і ми будемо тісно співпрацювати з колегами з поліції, оскільки наші розслідування обставин тривають".

Нагадаємо, вибух прогримів в Лестері на вулиці Хінклі-Роуд пізно ввечері 25 лютого. За даними Daily Mail, в результаті вибуху повністю зруйновано двоповерховий будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин.

Four dead as explosion obliterates Leicester convenience store and the home above https://t.co/LxIXsDf7jm pic.twitter.com/S82k8Q6Rkt

- Daily Mail UK (@DailyMailUK) 26 лютого 2018 р.

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