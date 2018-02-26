У результаті вибуху в Лестері загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція Лестершира оголосила, що у результаті “великого інциденту” (вибуху - ред.) в магазині загинули чотири людини, передає УНН з посиланням на ВВС.
У поліції повідомили, що ще чотири людини залишаються в лікарні, одна з серйозними травмами.
Поліція вважає, що під завалами ще можуть бути люди і зусилля з порятунку тривають. Також повідомили, що вибух не вважають пов'язаним з тероризмом.
Магазин, де стався вибух, був польським супермаркетом.
Метью Кейн, начальник групи в Лестерширській пожежно-рятувальній службі, сказав, що екіпажі працювали всю ніч, намагаючись знайти живих і загиблих.
Він додав: "Причина вибуху та пожежі ще не визначена, і ми будемо тісно співпрацювати з колегами з поліції, оскільки наші розслідування обставин тривають".
Нагадаємо, вибух прогримів в Лестері на вулиці Хінклі-Роуд пізно ввечері 25 лютого. За даними Daily Mail, в результаті вибуху повністю зруйновано двоповерховий будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин.
Four dead as explosion obliterates Leicester convenience store and the home above https://t.co/LxIXsDf7jm pic.twitter.com/S82k8Q6Rkt- Daily Mail UK (@DailyMailUK) 26 лютого 2018 р.