В Раде появился текст законопроекта об упрощении процедуры формирования теробщин

Правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей)" №2189 от 30.09.2019, согласно которому объединенные общины будут создаваться исключительно по перспективному плану, который, как и теперь, будет разрабатываться областной государственной администрацией и утверждаться Кабинетом министров. Впрочем процедура больше не будет предусматривать этап одобрения перспективных планов областными советами.

В пояснительной записке к новому правительственному законопроекту говорится, что практика реализации Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" обнаружила ряд недостатков, которые препятствуют формированию способных общин. В частности, областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс. Также из-за игнорирования критериев формирования способных общин, областные советы одобряют перспективные планы, которые предусматривают возможности образования объединенных общин, которые способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги.

По мнению авторов законопроекта, принятие акта позволит создать условия для формирования полноценной жизненной среды и развития территориальных общин, обеспечит эффективное использование потенциала территорий.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Вячеслава Невзгоды, в течение пяти лет с задачей добровольного объединения общин с этой задачей справились далеко не все, хотя большинство облгосадминистраций, облсоветов ответственно отнеслись к выполнению этой задачи. Он отметил, что даже там, где перспективный план полностью охватывает территорию области, есть вопросы к способности части созданных или запланированных к созданию общин, перспектив их развития.

Напомним, 30 сентября в парламент обещали подать изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин, которые позволят ОТО не согласовывать планы в областных советах.

На конец сентября в Украине уже сформировано 951 территориальную общину, а еще более 6,5 тыс. в процессе создания.