В Раде появился текст законопроекта об упрощении процедуры формирования теробщин

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35582 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 79827 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 124350 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 116373 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66505 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73553 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187356 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150565 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158726 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138668 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
46%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10711 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 3740 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 4346 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 3474 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 2938 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 124362 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 116382 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89506 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101239 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131222 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9212 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12151 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14767 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17610 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19473 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Раде появился текст законопроекта об упрощении процедуры формирования теробщин

Киев • УНН

 • 14332 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В парламенте появился текст зарегистрированного ранее законопроекта 2189, что упрощает процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ, передает УНН.

В Раде появился текст законопроекта об упрощении процедуры формирования теробщин

Правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей)" №2189 от 30.09.2019, согласно которому объединенные общины будут создаваться исключительно по перспективному плану, который, как и теперь, будет разрабатываться областной государственной администрацией и утверждаться Кабинетом министров. Впрочем процедура больше не будет предусматривать этап одобрения перспективных планов областными советами.

В пояснительной записке к новому правительственному законопроекту говорится, что практика реализации Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" обнаружила ряд недостатков, которые препятствуют формированию способных общин. В частности, областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс. Также из-за игнорирования критериев формирования способных общин, областные советы одобряют перспективные планы, которые предусматривают возможности образования объединенных общин, которые способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги.

По мнению авторов законопроекта, принятие акта позволит создать условия для формирования полноценной жизненной среды и развития территориальных общин, обеспечит эффективное использование потенциала территорий.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Вячеслава Невзгоды, в течение пяти лет с задачей добровольного объединения общин с этой задачей справились далеко не все, хотя большинство облгосадминистраций, облсоветов ответственно отнеслись к выполнению этой задачи. Он отметил, что даже там, где перспективный план полностью охватывает территорию области, есть вопросы к способности части созданных или запланированных к созданию общин, перспектив их развития.

Напомним, 30 сентября в парламент обещали подать изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин, которые позволят ОТО не согласовывать планы в областных советах.

На конец сентября в Украине уже сформировано 951 территориальную общину, а еще более 6,5 тыс. в процессе создания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96