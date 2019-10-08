У Раді з'явився текст законопроекту про спрощення процедури формування тергромад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У парламенті з’явився текст зареєстрованого раніше законопроекту 2189, що спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування територіальних громад. Відповідна інформація міститься на сайті ВРУ, передає УНН.
Урядовий законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" №2189 від 30.09.2019, відповідно до якого об'єднані громади створюватимуться виключно за перспективним планом який, як і тепер, розроблятиметься обласною державною адміністрацією і затверджуватиметься Кабінетом міністрів. Втім процедура більше не передбачатиме етапу схвалення перспективних планів обласними радами.
В пояснювальній записці до нового урядового законопроекту йдеться, що практика реалізації Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" виявила ряд недоліків, які перешкоджають формуванню спроможних громад. Зокрема, обласні ради не завжди вчасно та раціонально ухвалюють рішення про схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес. Також через ігнорування критеріїв формування спроможних громад, обласні ради схвалюють перспективні плани, які передбачають можливості утворення об'єднаних громад, що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.
На думку авторів законопроекту, прийняття акта дозволить створити умови для формування повноцінного життєвого середовища та розвитку територіальних громад, забезпечить ефективне використання потенціалу територій.
За словами заступника міністра розвитку громад та територій України В'ячеслава Негоди, протягом п’яти років із завданням добровільного об'єднання громад із цим завданням впорались далеко не усі, хоч більшість облдержадміністрацій, облрад відповідально віднеслися до виконання цього завдання. Він зазначив, що навіть там, де перспективний план повністю охоплює територію області, є питання до спроможності частини створених чи запланованих до створення громад, до перспектив їхнього розвитку.
Нагадаємо, 30 вересня в парламент обіцяли подати зміни до закону про добровільне об’єднання територіальне громад, які дозволять ОТГ не погоджувати плани в обласних радах.
На кінець вересня в Україні уже сформовано 951 територіальну громаду, а ще понад 6,5 тис. у процесі створення.