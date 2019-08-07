В полиции заявили об уменьшении количества угонов авто
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине за 6 месяцев текущего года уменьшилось количество случаев незаконного завладения автомобилями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщили в ответ на журналистский запрос в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Органами Национальной полиции за шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 1574 таких факта незаконного завладения автомобилями, на 457 случая меньше чем в 2018 году, когда было зарегистрировано 2031.
"Следует отметить положительную тенденцию в снижении регистрации фактов угонов автомобилями на территории государства", - сообщили в Нацполиции.
Также в ответе сообщили, что было раскрыто 552 преступления этой категории.
Напомним, в Одессе у гражданки Беларуси угнали Lexus.