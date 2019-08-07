У поліції заявили про зменшення кількості викрадень авто

Органами Національної поліції за шість місяців 2019 року зареєстровано 1574 таких факти незаконного заволодіння автомобілями, що на 457 випадки менше ніж 2018 року, коли було зареєстровано 2031.

"Слід зазначити позитивну тенденцію у зниженні реєстрації фактів незаконних заволодінь автомобілями на території держави", - повідомили у Нацполіції.

Також у відповіді повідомили, що було розкрито 552 злочини цієї категорії.

Нагадаємо, в Одесі у громадянки Білорусі викрали Lexus.