В вопросе ведения бизнеса Украина топчется на месте - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В облегчении ведения бизнеса Украина, по сути, топчется на месте и поэтому заметного изменения места нашей страны в рейтинге Doing Business-2017 не произошло. Об этом экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вот и сбылся еще один из моих прогнозов - заметного изменения места нашей страны в рейтинге Doing Business-2017 не произошло. Плюс 1-3 позиции, в зависимости от методологии расчета, полученные скорее вопреки, чем благодаря стараниям правительства. В постмайданный период в вопросе облегчения ведения бизнеса Украина, по сути, топчется на месте", - написал С.Арбузов.
Также он отметил, что между тем, большинство стран СНГ за последние два года оторвались от Украины в данном рейтинге.
Так, за 2014-2016 годы Россия прыгнула на 22 места вверх до 40, Казахстан - на 20 до 35, Беларусь - на 42 позиции до 37 места в рейтинге.