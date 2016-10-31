В вопросе ведения бизнеса Украина топчется на месте - С.Арбузов

"Вот и сбылся еще один из моих прогнозов - заметного изменения места нашей страны в рейтинге Doing Business-2017 не произошло. Плюс 1-3 позиции, в зависимости от методологии расчета, полученные скорее вопреки, чем благодаря стараниям правительства. В постмайданный период в вопросе облегчения ведения бизнеса Украина, по сути, топчется на месте", - написал С.Арбузов.

Также он отметил, что между тем, большинство стран СНГ за последние два года оторвались от Украины в данном рейтинге.

Так, за 2014-2016 годы Россия прыгнула на 22 места вверх до 40, Казахстан - на 20 до 35, Беларусь - на 42 позиции до 37 места в рейтинге.

Напомним, Украина 80-я в рейтинге "Doing Business 2017".