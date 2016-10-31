У питанні ведення бізнесу Україна топчеться на місці – С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У полегшенні ведення бізнесу Україна, по суті, топчеться місці і тому помітної зміни місця нашої країни в рейтингу Doing Business-2017 не відбулося. Про це екс-перший віце-прем’єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ось і збувся ще один з моїх прогнозів — помітної зміни місця нашої країни в рейтингу Doing Business-2017 не відбулося. Плюс 1-3 позиції, залежно від методології розрахунку, отримані швидше всупереч, ніж завдяки старанням уряду. У постмайданний період у питанні полегшення ведення бізнесу Україна, по суті, топчеться місці”, — написав С.Арбузов.
Також він зазначив, що тим часом, більшість країн СНД за останні два роки відірвалися від України у зазначеному рейтингу.
Так, за 2014-2016 роки Росія стрибнула на 22 місця вгору до 40, Казахстан — на 20 до 35, Білорусь — на 42 позиції до 37 місця в рейтингу.