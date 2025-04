В Пентагоне рассказали о визите командующего ВМС ВСУ

Американские СМИ также сообщают, что Воронченко находится в столице США Вашингтоне.

В Пентагоне отметили, что темой встреч станет воплощение новой стратегии ВМС Украины. “Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому и мирному решению агрессии России, включая недавнее неспровоцированное нападение на украинские корабли в Черном море. Лидеры Минобороны США подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают и территориальные воды, и право украинских кораблей пользоваться международными морскими путями. Как указано в Крымской декларации правительства США, Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией”, — сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Ранее Воронченко в разговоре с бывшим высокопоставленным Минобороны США Майклом Карпентером, среди прочего, заявил, что во время инцидента в Керченском проливе Россия умышленно подготовила засаду для украинских кораблей.

Напоминаем, глава ВМС Украины заявил, что готов предложить себя в обмен на плененных Россией моряков.

Ukraine Navy Commander Admiral Ihor Voronchenko is in Washington and meeting with @CNORichardson . Comes after Russia seized three Ukrainian navy vessels and their combined crew of 24 last month off the coast of Crimea.

— Idrees Ali (@ idreesali114) 13 декабря 2018