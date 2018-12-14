У Пентагоні розповіли про візит командувача ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко у США зустрічається із головнокомандуючим ВМС США Джоном Річардсоном та іншими представниками Міноборони США. Темою зустрічей є двостороннє співробітництво у сфері безпеки. Про це “Голосу Америки” повідомили у прес-службі Пентагону, інформує УНН з посиланням на українську редакцію “Голосу Америки”.
Американські ЗМІ також інформують, що Воронченко перебуває у столиці США Вашингтоні.
У Пентагоні зазначили, що темою зустрічей стане втілення нової стратегії ВМС України. “Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі. Лідери Міноборони США підтвердять підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами. Як вказано у Кримській декларації уряду США, Сполучені Штати відкидають спробу анексію Криму Росією”, — повідомили у прес-службі Міноборони США.
Раніше Воронченко у розмові із колишнім високопосадовцем Міноборони США Майклом Карпентером, серед іншого, заявив, що під час інциденту у Керченській протоці Росія умисне підготувала засідку для українських кораблів.
Нагадуємо, глава ВМС України заявив, що готовий запропонувати себе в обмін на полонених Росією моряків.
Ukraine Navy Commander Admiral Ihor Voronchenko is in Washington and meeting with @CNORichardson . Comes after Russia seized three Ukrainian navy vessels and their combined crew of 24 last month off the coast of Crimea .— Idrees Ali (@idreesali114) 13 грудня 2018 р.