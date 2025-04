У Пентагоні розповіли про візит командувача ВМС ЗСУ

Американські ЗМІ також інформують, що Воронченко перебуває у столиці США Вашингтоні.

У Пентагоні зазначили, що темою зустрічей стане втілення нової стратегії ВМС України. “Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі. Лідери Міноборони США підтвердять підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами. Як вказано у Кримській декларації уряду США, Сполучені Штати відкидають спробу анексію Криму Росією”, — повідомили у прес-службі Міноборони США.

Раніше Воронченко у розмові із колишнім високопосадовцем Міноборони США Майклом Карпентером, серед іншого, заявив, що під час інциденту у Керченській протоці Росія умисне підготувала засідку для українських кораблів.

Нагадуємо, глава ВМС України заявив, що готовий запропонувати себе в обмін на полонених Росією моряків.

