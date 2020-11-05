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В Нью-Йорке на акции после выборов произошли столкновения, несколько десятков человек задержали

Киев  •  УНН

 • 12880 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Накануне вечером в Нью-Йорке на акции протеста, прошедшей после выборов в США, произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями, передает УНН со ссылкой на New York Post.

Так, сообщается, что мирный протест принял жесткий оборот, когда демонстранты из парка Вашингтон-сквер проходили через Вест-Виллидж после 19:30 по местному времени.

Участники выкрикивали лозунги против полицейских, было зафиксировано несколько фактов поджога мусора, а уже к 20:00 вспыхнули столкновения с полицейскими.

По данным полицейского департамента Нью-Йорка, в результате правоохранителями было задержано более 20 человек.

“Мы ценим свободу слова. Нашим главным приоритетом была и всегда будет безопасность. Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирную акцию протеста, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене”, — говорится в сообщении департамента в Twitter.

Полиция также опубликовала фото ножей и электрошокера, которые были конфискованы во время протестов.

Как сообщал УНН, 3 ноября в США состоялись общенациональные выборы. По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов. По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа — 213.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

We support everyone’s right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

These weapons, confiscated at protests tonight, put others at risk. Bringing weapons to peaceful protests can not and will not be tolerated. We are currently working to de-escalate the situation. Anyone caught with a weapon will be arrested. pic.twitter.com/GiCDv74ncT

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

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