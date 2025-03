У Нью-Йорку на акції після виборів сталися зіткнення, кілька десятків людей затримали

Так, повідомляється, що мирний протест прийняв жорсткий оборот, коли демонстранти з парку Вашингтон-сквер рухалися через Вест-Віллідж після 19:30 за місцевим часом.

Учасники вигукували гасла проти поліцейських, було зафіксовано кілька фактів підпалу сміття, а вже до 20:00 спалахнули сутички з поліцейськими.

За даними поліцейського департаменту Нью-Йорка, у результаті правоохоронцями було затримано понад 20 осіб.

“Ми цінуємо свободу слова. Нашим головним пріоритетом була і завжди буде безпека. Ми заарештували понад 20 осіб, які намагалися захопити мирну акцію протесту, розпалюючи багаття, кидаючи сміття і яйця на Манхеттені”, - йдеться в повідомленні департаменту в Twitter.

Поліція також опублікувала фото ножів і електрошокера, які були конфісковані під час протестів.

Як повідомляв УНН, 3 листопада в США відбулися загальнонаціональні вибори. За даними американських ЗМІ, зараз Байден отримав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів. За даними онлайн-карти підрахунку голосів, поки у Байдена 253 голоси в Колегії вибірників, у Трампа — 213.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

We support everyone's right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

These weapons, confiscated at protests tonight, put others at risk. Bringing weapons to peaceful protests cannot and will not be tolerated. We are currently working to de-escalate the situation. Anyone caught with a weapon will be arrested. pic.twitter.com/GiCDv74ncT

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020